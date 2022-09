Waarom de raaf zo’n slechte reputatie heeft: van notoir schuinsmarcheerder tot intelligente charmeur

Eens verguisd en uitgeroeid maar nu via de grote poort terug binnengehaald. Dat is kort samengevat de geschiedenis van de raaf in Vlaanderen. De Truiense historicus Kristof Smeyers gaat in zijn nieuwste boek op zoek naar het waarom achter de eeuwenlange ‘slechte’ reputatie van deze intelligente vogel. En wat blijkt: het liep al fout op de ark van Noah omdat de raaf lekker zijn eigen ding deed.