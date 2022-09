Overlegcomité wil thermostaat verlagen naar 19 graden, is dat wel gezond? “We gaan het verschil wel degelijk voelen”

De verschillende regeringen in ons land hebben een aantal maatregelen bekendgemaakt om de torenhoge energieprijzen te counteren. En daarbij kijken ze ook in eigen boezem. Zo gaan ze de verwarming deze winter op ‘slechts’ 19 graden zetten, de airco mag maximaal op 27 graden staan. Maar wat doen die temperaturen met een mens? En is 19 graden niet te koud?