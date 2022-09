In de jaren 90 was Johan profvoetballer bij STVV. Na een auto-ongeval moet hij zijn eigen carrière opgeven, maar bleef hij wel nog actief als trainer. Al moest het vanuit de rolstoel. — © RR

Bilzen

Begin jaren 90 klom voetbalclub STVV in Sint-Truiden naar de top. De club promoveerde na hard werk van tweede naar eerste klasse. In de verdediging liep toen een straffe langharige jongeman mee, die opviel door zijn groeiend talent. Toen zijn eigen voetbalcarrière in het water viel door een auto-ongeval, zorgde hij er vanuit zijn rolstoel nog voor dat zijn ploeg kampioen speelde.