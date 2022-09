Onze tv-tips: een vermist meisje, een bijzondere dokter en een autistische broer

The Good Doctor

VTM, vr, 22.30u

Van bij de start van deze Amerikaanse dramareeks gooide The Good Doctor hoge ogen in de kijkcijferlijst. Ook in Vlaanderen is de reeks met Freddie Highmore een groot succes. Vanaf vanavond zie je de vijfde jaargang, waarin de artsen terugkeren uit Guatemala en zich opmaken voor het verlovingsfeest van dokter Murphy. Uiteraard verloopt niet alles volgens plan.

Rain Man

NPO2, vr, 23.55u

Voor de late opblijvers is er deze veel geprezen tragikomedie met Dustin Hoffman en Tom Cruise. De film gaat over Charlie, een egoïstische yuppie, die ontdekt dat het grootste gedeelte van de erfenis van zijn vader gaat naar Raymond, zijn autistische broer, van wiens bestaan Charlie niets af wist. De film was een van de best bezochte en meest succesvolle films van 1988.

Missing Files: the Abduction of Milly Dowler

NPO3, vr, 21.25u

Het is 20 jaar geleden dat de jonge tiener Milly vermist raakte. Zes maanden later werd haar ontzielde lichaam gevonden in een woud. Jarenlang was dit een vette kluif voor de politie, maar het onderzoek verliep traag en de tabloids deden het onderzoek geen goed. Een seriemoordenaar werd gevat voor haar dood. Deze documentaire brengt het relaas van dit dossier. (tove)