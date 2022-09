Politieagent gewond bij achtervolgen van vluchtende bromfietser

Genk

Een politie-inspecteur van de zone Carma raakte woensdag in de vroege avond gewond bij een achtervolging van een bromfietser. Die was gevlucht omdat hij zijn bromfiets had opgefokt en geen papieren had.

De feiten speelden zich op de Lentelaan in Genk. Een politiepatrouille wilde rond 17.20 uur overgaan tot de controle van een bromfietser met passagier omdat de bestuurder geen helm droeg en de brommer geen kenteken had.

De bestuurder weigerde te stoppen en vluchtte weg. De achtervolging werd ingezet en tijdens de rit werden meerdere zware verkeersovertredingen vastgesteld. Zo haalde de vluchter met zijn opgefokte scooter erg hoge snelheden en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Na een korte achtervolging kom de bromfietser gevat worden op de G.A. Galopinstraat. De bromfiets was niet verzekerd noch ingeschreven en was opgedreven tot een snelheid van 99 km/uur.

Tijdens de tussenkomst raakte ook een inspecteur gewond. De politieman is tijdelijk arbeidsongeschikt.

De dertigjarige bromfietser en zijn achttienjarige passagier, beiden uit As, werden ter plaatse gearresteerd. De politie stelde meerdere pv’s op. ppn