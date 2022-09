Jongeman die bijennest raakte tijdens het snoeien, belandt in coma met 20.000 bijensteken

Een jongeman uit Amerika heeft een tijdje in coma gelegen nadat hij tijdens het snoeien een bijennest had geraakt en vervolgens meer dan 20.000 keer werd gestoken. De man zou ook een dertigtal bijen hebben ingeslikt.

De 20-jarige Austin Bellamy was dinsdag in de Amerikaanse staat Ohio een citroenboom aan het snoeien voor een vriend. Op een gegeven moment raakte hij een bijennest. “De bijen kwamen meteen tevoorschijn”, zo getuigt zijn oma Phyllis Edwards aan de zender Fox. Zij was in de buurt van haar kleinzoon toen het gebeurde. “Hij probeerde zichzelf af te schermen, maar dat lukte niet. Hij schreeuwde: Help mij, help mij … Maar we konden niet tot bij hem komen, omdat ook wij omsingeld waren en aangevallen werden.”

De familie slaagde er wel in om de hulpdiensten te verwittigen. Enkele brandweerlieden wisten Bellamy van zijn ladder te krijgen, waarna de jongeman werd overgevlogen naar een ziekenhuis in de buurt. Daar werd hij aan een beademingstoestel geplaatst en in een kunstmatige coma gebracht.

Uit onderzoek bleek dat Bellamy liefst 20.000 keer werd gestoken en dat hij tijdens de aanval ook een dertigtal bijen had ingeslikt. Het zou de dokters meer dan een dag kosten om ze allemaal te verwijderen.

Ondertussen is de jongeman opnieuw uit coma gehaald, al ligt hij wel nog aan de beademing. De artsen verwachten echter dat hij volledig zal herstellen.