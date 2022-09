Tweede seizoen ‘I Can See Your Voice’ gaat van start met Metejoor

Metejoor is de eerste gast in het nieuwe seizoen van ‘I Can See Your Voice’. — © vtm

Natuurlijk draaft Metejoor op in het tweede seizoen van ‘I Can See Your Voice’. De artiest is dit jaar alomtegenwoordig, en dat is op televisie niet anders. Presentator Jonas Van Geel nodigde hem als eerste artiest uit om samen met zijn panel op zoek te gaan naar de zangtalenten in de studio.