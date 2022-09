Twitter test knop om tweets aan te passen

De gebruikers van Twitter vragen al langer om de mogelijkheid om tweets aan te passen. Nu kunnen ze een gepubliceerde tweet enkel verwijderen, maar niet corrigeren. Ook Elon Musk, die verwikkelt zit in een juridische strijd over de overname van Twitter, pleit al langer voor een editknop. Hij peilde onder zijn volgers zelfs of er animo was voor het bewerken van gepubliceerde tweets. Een grote meerderheid was voorstander.

Voormalig topman Jack Dorsey noemde het in 2020 nog erg onwaarschijnlijk dat een dergelijke functie er ooit zou komen. In april kondigde Twitter dan toch aan dat het al een hele tijd werkt aan zo’n functie. Donderdag meldde de groep dat de knop intern getest wordt en “in de komende weken” beschikbaar zal zijn voor de betalende gebruikers binnen de formule ‘Twitter Blue’. Die is momenteel beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

“Zoals bij elke nieuwe functie, testen we ‘Edit Tweet’ graag bij een beperkt publiek dat ons kan helpen om mogelijke problemen te identificeren en op te lossen voor we ze beschikbaar te stellen voor iedereen”, zegt Twitter in een persbericht.

Hoe de functie nu getest wordt, zou ze het mogelijk maken om tweets in de 30 minuten na de publicatie te corrigeren. De tweets in kwestie krijgen een symbool waarmee duidelijk gemaakt wordt dat het oorspronkelijke bericht aangepast werd. Het wordt ook mogelijk om vorige versies van de tweet te lezen.

Op die manier wil Twitter “de integriteit van de conversatie beschermen” en “aan iedereen laten zien wat er gezegd is geweest”, klinkt het.