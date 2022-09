Rusland begint met grootscheepse militaire oefeningen waaraan China deelneemt

De oefeningen, die Vostok-2022 (Oriënt-2022) werden gedoopt, worden tot 7 september in het Verre Oosten gehouden, terwijl Moskou sinds februari met een massaal offensief tegen Oekraïne bezig is. China gaat van zijn kant door een diplomatieke crisis met de Verenigde Staten sinds Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, in augustus een bezoek bracht aan Taiwan.

De Vostok-2022-oefeningen begonnen donderdagmorgen met manoeuvres van gevechtsvliegtuigen, verplaatsingen van luchtafweereenheden en simulaties van het vegen van mijnen in de Japanse Zee, zo deelde het Russische ministerie van Defensie mee.

“De bemanningen van de gevechtsvliegtuigen moeten oefenen in het onderscheppen van doelwitten in de lucht (...) en in luchtaanvallen op doelwitten op de grond”, zei het ministerie in de mededeling. Het verspreidde foto’s en video’s van legervliegtuigen die opstegen en in formatie vlogen en van luchtafweervoertuigen (Pantsir-S1) die manoeuvres uitvoerden.

Volgens Moskou worden ruim 50.000 militairen gemobiliseerd voor de oefening alsook meer dan 5.000 stuks wapentuig en materieel, waaronder 140 luchtvaarttuigen en 60 oorlogs- en steunschepen. Er nemen militairen uit buurlanden of bondgenoten van Rusland aan deel, zoals Wit-Rusland, Syrië, India, maar vooral China.

Washington is ongerust over de toenadering tussen China en Rusland, die nauwe banden hebben op het vlak van Defensie. De VS menen dat de toenadering de wereldvrede in gevaar brengt.