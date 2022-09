Horrorfilm ‘FOMO’ krijgt vervolgserie op Streamz

Ian Thomas (29) gaat nog eens acteren. De zanger krijgt een hoofdrol in het vervolg op ‘FOMO’, de horrorfilm met bekende influencers die afgelopen zomer in de bioscoop kwam. Het vervolg wordt een serie, die vanaf eind oktober te zien zal zijn op Streamz.

De film draaide rond tien influencers, die tijdens de opnames van een realityprogramma worden opgejaagd door een gemaskerde moordenaar. In de reeks denken de overlevers eindelijk veilig te zijn, waarna er prompt een nieuwe groep gemaskerde figuren opduikt.

Naast Thomas, die sinds zijn laatste grote acteerklus bij Familie in 2019 enkel nog een gastrolletje in De Buurtpolitie op zijn naam schreef, voegt ook Marthe Schneider (28) zich bij de cast. Zij speelde al mee in de reeksen Gevoel voor Tumor en Glad IJs. Een ander nieuw gezicht is tiktokster Celeste Cortez. De serie zal vanaf 29 oktober te zien zijn op Streamz. Net op tijd voor Halloween, dus.