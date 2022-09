Tijdens zomervakantie gingen 920 Belgische bedrijven failliet

In juli en augustus zijn in België 920 bedrijven over de kop gegaan, met 1.577 verloren jobs tot gevolg. Dat meldt handelsinformatiekantoor Graydon. Tegenover vorig jaar gaat het om een stijging met 22,5 procent.

De faillissementscijfers nemen toe richting de niveaus van voor de coronacrisis, stelt Graydon vast. Tijdens de crisis waren er maatregelen van kracht om bedrijven te beschermen. Nu die afgevoerd zijn, lijkt een faillissementengolf op gang te komen.

Van januari tot eind augustus telde Graydon al 6.174 uitspraken van faillissementen. Dat zijn er 53 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen is de toename het grootst (+68,42%). In Brussel waren het er 61,25 procent meer en in Wallonië 19,23 procent meer.