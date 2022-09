‘De inspecteur’ verdwijnt niet van Radio 2, maar verandert wel van uitzenduur

‘De inspecteur’, het dagelijkse consumentenprogramma met Sven Pichal op Radio 2, blijft bestaan, zo bevestigt de openbare omroep in een persbericht. Vanaf 2023 zal het programma wel een uurtje later te beluisteren zijn.

‘De inspecteur’ is vanaf donderdag opnieuw dagelijks tussen 8 en 9 uur te beluisteren op Radio 2. Maar toen het nieuws bekendraakte dat Peter Van de Veire vanaf 2023 tussen 6 en 9 uur een nationale ochtendshow voor Radio 2 zou maken, werd er even gevreesd dat het consumentenprogramma zou eindigen.

Maar die vrees bleek ongegrond, aldus de VRT in een persbericht. ‘De inspecteur’ verdwijnt niet, maar zal vanaf 2023 wel een uurtje later te horen zijn. Tussen 9 en 10 uur dus.

“Consumenteninformatie is ontzettend belangrijk voor VRT en de luisteraars van Radio2 zullen die service niet moeten missen. De inspecteur blijft de rots in de branding voor alle consumententips, -vragen en -problemen”, zo staat te lezen in het persbericht.

“Door de jaren heen hebben Sven Pichal en zijn team al honderdduizenden mensen geholpen, door grote en kleine problemen op te lossen, antwoorden te bieden aan onzekerheden of handige weetjes te delen die een wereld van verschil maken. In deze uitdagende tijden, die voor veel Vlamingen financieel een beproeving zijn, blijft dit meer dan ooit nodig. Uit onderzoek van de Studiedienst van VRT blijkt dat De inspecteur een van de meest gewaarde radioprogramma’s is.”

‘De inspecteur’ is elke weekdag te beluisteren van 8 tot 9 uur. Vanaf 2023 is dat van 9 tot 10 uur. Luisteren kan op Radio 2, VRT Max en in de Radio 2-app.