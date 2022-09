Jong Genk trekt met Aziz Ouattara naar SL16 FC

Jong Genk leed tegen Lommel SK een eerste thuisnederlaag. Vrijdag wacht met SL16 FC het beloftenteam van Standard. Nieuwkomer in de selectie van coach Hans Somers is Aziz Ouattara (21), die vorige week tegen Lommel nog een selectie voor Jong Genk afwees maar na enkele dagen bezinning nu wel openstaat voor een wedstrijd in 1B.

“We hebben de 0-3-nederlaag tegen Lommel SK goed geanalyseerd en bijgesteld”, reageert Hans Somers. “We speelden een goede eerste helft, maar brachten te weinig in de tweede helft. Dat was opmerkelijk omdat we dat tegen Lierse en Deinze wel konden. Lommel is achter de rug. Iedereen ging er goed mee om. We hadden ingecalculeerd dat dit kon gebeuren, maar dat is geen reden dat het morgen nog eens zal gebeuren.”

Jong Genk had het moeilijk om open doelkansen te creëren tegen Lommel SK. “In de eerste helft geraakten we nog in de box, in de tweede helft minder. We waren minder present in de zestien dan in onze vorige wedstrijden. Als je de beelden opnieuw bekijkt, waren wij de ploeg die had kunnen scoren, maar we doen het niet. Hun doelpunt net voor rust valt letterlijk uit de lucht. Daarvoor hadden ze één doelpoging die ver over ging.”

“Dat was even een domper in de kleedkamer”, aldus Somers. “De tweede helft zijn we dan iets slordig geweest in de opbouw. We zaten goed in de wedstrijd, maar we zijn te haastig op zoek gegaan naar een tegendoelpunt. We moeten met meer overleg blijven voetballen en niet geforceerd spelen. Hierdoor viel de discipline ook deels weg.”

Open vizier

“SL16 FC heeft een goede ploeg. Ze deden enkele goede aankopen om een stevig geheel op de grasmat te zetten. Ze spelen goed, maar ik zie wel kansen. Ze gaan met open vizier spelen. De wedstrijd zal zeker voor de neutrale supporter een aangename match zijn.”

Naast Ouattara zijn ook Leysen, Geusens en John uit de A-kern van de partij, Carstensen blijft bij de A-kern in de voorbereiding van de derby.

De selectie: Leysen, Stevens, Chambaere, Martens, Dierckx, Al Mazyani, Rommens, De Grand, Swerts, Van de Perre, Claes, Bangoura, Arabaci, Godts, Diawara, Cutillas Carpe, Ouattara, Geusens, John. (jds)