Charlotte Kool wint derde etappe in Simac Ladies Tour

Lorena Wiebes gunde haar land- en teamgenote de zege in de etappe over 139,1 kilometer met start en aankomst in Gennep. Kool hielp Wiebes aan de overwinning in etappes een en twee.

Julie De Wilde was de eerste Belgische op de 16e plaats. Wiebes, die tweede werd, behoudt haar leiderstrui. In de stand telt ze 17 seconden voorsprong op Kool. De Nederlandse Karlijn Swinkels volgt als derde op 18 seconden.

Vrijdag legt het peloton 135,2 km af met start en aankomst in Landgraaf.