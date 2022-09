Move over, minuscule of maxi-tassen: de totebag is helemaal terug

De voorbije jaren zijn heel wat handtassentrends aan bod gekomen: van ienieminietasjes waar nog geen telefoon in past tot grote modellen waarmee je jezelf onmogelijk praktisch kan verplaatsen. De nieuwste trend? Die is eigenlijk oud, uiterst gebruiksvriendelijk en wekt de indruk dat de modewereld is bedaard. Een miskoop wordt moeilijk, want volgens kenners verdwijnt deze handtas nooit meer van het toneel.

Flashback naar 2019, maanden voor corona uitbrak. Luxelabel Jacquemus lanceert een tasje waarin nauwelijks een bankkaart, laat staan een telefoon, past. Het dingetje is amper 5,2 centimeter breed. Rond je arm bengelen kan ze niet, rond een vinger lukt net. Het accessoire werd drie jaar geleden nog bespot op sociale media, toch werden microtasjes een echte hit. Wie het groter zag, kon ook de XXL-versie (lees: 12 centimeter lang en 6 centimeter hoog) van de zogenoemde Chiquito in huis halen voor 441 dollar.

Voor de aandachtige kijker: het minitasje staat links op de foto van Jacquemus. — © Catwalkpictures

Iets verder datzelfde jaar ging de mode van mini naar maxi. In New York, het walhalla van up-to-date modeliefhebbers, signaleerde de bekende Instagrammer Nicolas Heller een grote tas met een vrouwtje achter. Het ging om een geel exemplaar van Opening Ceremony dat de overtreffende trap van oversized meer dan alle eer aan deed. De omvang van het accessoire maakte het de vrouw heel moeilijk om door de poortjes richting metrotrein te wandelen. Ook Jacquemus was van in het begin mee met die XXL-trend.

LEES OOK:

Wandelende reclameborden

De voorbije jaren dacht de modewereld duidelijk in extremen op het vlak van hun accessoirelijnen. Dat resulteerde in slechtere verkoopcijfers van gevestigde waarden met meer standaard afmetingen, waaronder de Neverfull van Louis Vuitton. De vraag bereikte zelfs een absoluut dieptepunt tijdens de pandemie om de eenvoudige reden dat mensen meer van thuis uit werkten en niet op vakantie mochten. Ze hadden geen tas nodig om hun gerief mee te zeulen. The Business of fashion schrijft in een rapport dat het aantal Google-zoekopdrachten naar totebags in april 2020 tot het diepste punt zakte in vijf jaar tijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar nu de wereld herstelt van de pandemie en mensen weer meer pendelen en reizen, kent de gewone tas een heropleving. De minuscule en de gigantische varianten zijn passé.

Volgens hetzelfde rapport van de modesite zou 71 procent van de vrouwen nu een gewone handtas verkiezen boven eender welk ander model. Die hoeft niet eens heel chique te zijn. Consumenten neigen volgens kenners meer naar utilitaire, minder luxueuze materialen zoals stof, geweven touw of raffia. Een fel kleurtje of ironische uitspraak valt in de smaak, maar wilder wordt het niet. De merken zelf profiteren van de populariteit: ze willen na de coronacrisis snel weer meer geld verdienen en potentiële klanten lokken. Want wat staat vaak er op de totes van luxelabels? Juist ja, de merknaam, zodat de eigenaars eigenlijk wandelende reclameborden worden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor eeuwig

Deze revival is meer dan een post-pandemische trend, hij wordt beschouwd als een terugkeer naar de status quo: handtassen met weinig speciaals erin verwerkt zijn relatief betaalbaar en dus voor iedereen. Bij luxemerken betaal je uiteraard een hogere prijs, maar die ligt lager dan de andere modellen in het gamma. Daar hebben de labels alle baat bij omdat de goedkoopste spullen kunnen gelden als de instapmodellen voor een groep potentiële nieuwe klanten.

Onder meer Bottega Veneta en Christian Dior hebben de trend al omarmd. Ook de Telfar-handtas, een standaard handtas met een groot middenvak, telkens beschikbaar in drie praktische formaten en in alle kleuren van de regenboog, is bijzonder gewild wegens de lage kostprijs. Meer nog: je moet je best doen om er eentje te kunnen scoren. Nadat ze online zijn gedropt, zijn ze vaak al meteen weer uit voorraad. Vrees alvast niet dat je een vergankelijk trenditem koopt. Volgens Ana Correa, strateeg bij het Amerikaanse trend forecasting-bedrijf WGSN, blijft de doodgewone sacoche eeuwig relevant. “Het is een heropfrissing van een hele basic handtas die door jongere generaties wordt geapprecieerd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen