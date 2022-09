Max Verstappen is Officier in de Orde van Oranje-Nassau: “Blij dat ik Belg én Nederlander ben”

Drukke dagen voor Max Verstappen. Vier dagen na zijn ene thuisrace in Francorchamps wordt hij nu gefêteerd in zijn andere, in de duinen van Zandvoort. Tussendoor werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

“Welkom thuis, wereldkampioen.” De Grote Prijs van Nederland wordt - negen maanden na de feiten - een laat kampioenenfeestje voor Max Verstappen (24). Of een vroeg kampioenenfeestje, want in de duinen van Amsterdam Beach twijfelt niemand er nog aan dat de wereldkampioen van 2021 dezelfde is als die van 2022. Verstappens GP-weekend begon donderdag al in alle vroegte.

“Het was vroeg opstaan en ik moest netjes gekleed zijn, maar ik wist niet waarom”, vertelt Verstappen over de mysterieuze uitnodiging. Het bleek te gaan om een koninklijke onderscheiding. “Zoiets verwacht je niet als je op je vierde begint met karten. Dit is heel bijzonder, vooral ook voor mijn familie, die erbij was (Behalve vader Jos, die positief tekende op corona, nvdr.) Ik ben trots dat ik deze onderscheiding zo vroeg in mijn carrière al krijg.”

“Ik rij met de helm van mijn vader uit waardering. Door zijn inspanningen ben ik wereldkampioen” Max Verstappen

Meteen kreeg Verstappen - nog maar eens - de vraag of hij nu Belg of Nederlander is. “Ik ben allebei, vanaf de dag dat ik geboren ben, en ik kan de twee kanten appreciëren”, antwoordde hij. “Ik ben geboren en opgegroeid in België. Daar ben ik ook naar school gegaan. Maar na school ging het vaak naar Nederland, waar net over de grens mijn kart stond. Op mijn achttiende heb ik een Nederlands paspoort gehaald. Dat voelde natuurlijk aan, omdat mijn vader Nederlander is. Maar ik ben blij dat ik half-half ben. Het is ook vaak grappig om de twee verschillende accenten te horen, het Vlaamse van mijn moeder, het Nederlandse van mijn vader.”

© EPA-EFE

Helm van Jos

Ook vader Jos Verstappen wordt dit weekend geëerd. Max heeft voor de gelegenheid een speciale helm laten ontwerpen, waarin die van Jos terugkeert. Verstappen Sr. nam in zijn tijd aan 107 grand prixs deel.

“Het idee is in de winter ontstaan. Dit soort dingen plan je immers lang vooraf, omdat er ook mini-helmpjes gemaakt moeten worden (voor de verkoop, nvdr). Twee maanden later heb ik het hem verteld en daar reageerde hij heel blij en trots op. Ik heb het altijd een mooi helmdesign gevonden: old school en simpel. Bovendien ben ik zelf ook met dit design begonnen. Het is vooral een waardering voor alle inspanningen die hij voor mij gedaan heeft, en die van mij een wereldkampioen hebben gemaakt.”

“Ik snap dat thuisvoordeel in het voetbal niet. Als je met dat gevoel op het veld stapt, is het al foute boel” Max Verstappen

Thuisvoordeel bestaat niet

Zaterdag en zondag in Francorchamps heeft Verstappen de concurrentie compleet overdonderd. Die dominantie is the talk of the town. Waar kwam die zo plots vandaag?

Verstappen: “We zijn het seizoen begonnen met een zwaarlijvige auto. Beetje bij beetje hebben we het overgewicht eraf geschaafd - we zijn er nog niet helemaal - en de setup verfijnd. De auto is nu heel efficiënt geworden. In Spa reed hij vanaf het eerste rondje op rails, zoals ik dat daar nog nooit had meegemaakt. Maar Spa is ook wel het circuit dat het beste aansluit bij deze auto. Nu gaan we van een low downforce- naar high downforce-circuit. Zandvoort is een beetje zoals de Hungaroring en daar was Ferrari echt wel snel. Drie teams deden toen mee voor de overwinning en ik heb gewonnen door heel geduldig de strategie zijn werk te laten doen. Maar puur naar downforce is Ferrari echt wel sterk. We hebben twee heel verschillende auto’s. Ik weet dat iedereen verwacht dat ik hier in Zandvoort ga winnen, maar dat is niet zo gemakkelijk. Thuisvoordeel? Dat maakt niets uit. Ik snap niet zo goed waarom dat in het voetbal wel bestaat. Als je met dat gevoel op het veld stapt, is het al foute boel, toch? Ik geloof niet in dat soort dingen. Als je weet wat je moet doen, maakt het niet uit waar je bent en wat de mensen in de tribunes roepen.”