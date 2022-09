Lukas Lelie is papa geworden

Lukas Lelie (32) is papa geworden. Op Instagram deelde de comedian, in zijn gekende gortdroge stijl, zelf een foto met zijn pasgeboren zoontje. De naam verklapt hij nog niet aan zijn volgers.

Zoals veel ouders hun kinderen blurren op sociale media, blurde Lelie zichzelf op de foto. “Dit is een foto van mijn lieve pasgeboren baby en mezelf”, schrijft hij er grappend bij. “Ik wens hem niet herkenbaar met hem online te zetten tot hij oud genoeg is om daar zelf over te beslissen.”

Lelie vertelde in april in Welcome to the AA, de succesvolle podcast van Alex Agnew en Andries Beckers, al dat hij en zijn vriendin een kindje deze zomer een kindje verwachtten.