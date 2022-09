Voorlopig kleine 35.000 tickets de deur uit voor Memorial Van Damme: “Heel blij met deze cijfers”

Uitverkocht zal de Memorial Van Damme niet zijn, maar het wordt wel de drukst bijgewoonde editie in vier jaar tijd. De organisatie verwacht vrijdag, wanneer er tot vlak voor de start van de meeting ter plaatse nog tickets te koop zijn, over de 35.000 verkochte kaartjes te gaan. Dat is meer dan bij de laatste volwaardige editie voor de coronapandemie in 2019.

“We zijn heel blij met deze cijfers”, aldus Gevaert. “We zijn de Diamond League-meeting met de meeste toeschouwers. Vooral het EK in München heeft echt een boost betekend voor onze ticketverkoop.”