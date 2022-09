Club Brugge moet Tajon Buchanan ook missen tegen Leverkusen (en Porto?)

Buchanan voelde iets in de opwarming voor de Supercup tegen Genk. Niets ergs, leek aanvankelijk. Maar ruim een maand later is de Canadees nog steeds niet fit. Cercle Brugge en Leverkusen komen sowieso te vroeg, maar ook de tweede speeldag van de Champions League in Porto lijkt een onbegonnen zaak.

Ook al is Buchanan dan fit: hij zal sowieso een pak ritme missen. De winger doet al grote delen van de training mee, maar nog niet alles. “Wanneer Buchanan terugkeert? Zo snel mogelijk zonder dingen te forceren”, aldus Carl Hoefkens. “Het is de bedoeling om hem eerst helemaal topfit te krijgen. De technische staf is daar nu op een goede manier mee bezig. Ook Lang en Rits revalideren verder.