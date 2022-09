Leander Dendoncker op laatste dag van de zomermercato op weg naar Aston Villa

De 27-jarige Dendoncker, die zowel op het middenveld als in de defensie uit de voeten kan, maakte in 2018 de overstap van Anderlecht naar Wolverhampton. Eerst op huurbasis, daarna voor een bedrag van om en bij de 14 miljoen euro. Buiten in zijn eerste seizoen speelde Dendoncker altijd meer dan 30 wedstrijden in de Premier League. Ook dit seizoen startte hij als basisspeler, maar zakte hij gaandeweg in de pikorde.

En dus hebben ze bij de Wolves ervoor gekozen om te cashen voor onze landgenoot, die nog een contract voor één seizoen heeft. Hij vertrekt naar reeksgenoot Aston Villa, volgens Engelse bronnen voor een bedrag van 15 miljoen euro. De Villains wonnen de strijd van West Ham en willen Dendoncker gebruiken als vervanger voor Douglas Luiz, die naar Arsenal wil.

Aston Villa is het seizoen niet bijzonder goed gestart en staat na vijf speeldagen voorlaatste met 3 punten. Al deed Wolverhampton tot nu niet veel beter, met ook 3 punten.