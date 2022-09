Remco Evenepoel komt ten val in aanloop naar slotklim: peloton wacht op leider in de Vuelta

Remco Evenepoel is in de twaalfde etappe van de Vuelta ten val gekomen. De leider in het algemene klassement schoof onderuit in een bocht in aanloop naar de slotklim, maar stond snel weer recht. Evenepoel bleef opvallend rustig en werd door onder anderen Ilan van Wilder teruggebracht naar het peloton, dat wachtte op de man in de rode leiderstrui. Klasse.