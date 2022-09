Wout van Aert praat met Jumbo-Visma over openbreken van zijn contract﻿

“We zijn inderdaad aan het praten”, stelde Van Aerts makelaar, Jef Van den Bosch van Isea Sport Management. “Wout en Jumbo-Visma zijn een hele goede match. Of het tot einde 2026 is, laat ik in het midden. Maar het is duidelijk dat beide partijen met elkaar verder willen. Hij groeide in deze omgeving door tot de wereldrenner die hij geworden is en heeft zich ontwikkeld tot een leider van de ploeg. Het is een heel positieve samenwerking. Wanneer het contract open wordt gebroken? Dat is niet belangrijk. Het is wel belangrijk dat de wil van beide partijen er is om samen in een positieve sfeer verder te werken.” Een samenwerking die begin 2019 begon.

Loeiharde training

Van Aert zelf zit momenteel op Sardinië, waar hij maandag met de familie naartoe vloog om daar de laatste trainingsweek vol te maken. Een week waarin hij de conditie consolideert die hij de voorbije weken opbouwde. Al is zo’n consolidatie bij Van Aert relatief: donderdagochtend bijvoorbeeld begon hij aan een tochtje van bijna 219 km, goed voor 3991 hoogtemeters die hij in het noorden van het eiland hield. Precies zeven uur deed hij erover. Of een gemiddelde van 31,2 km per uur. Het was de zwaarste training die hij vanuit Alzachèna hield.

Begin volgende week vliegt hij dan naar Canada om er de Grote Prijs van Québec en die van Montréal te betwisten. Of zijn laatste twee koersen voor het WK van zondag 25 september in het Australische Wollongong. (hc)