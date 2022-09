© Max Fisher via Pexels

Hasselt

Het beroep van leerkracht lijkt opnieuw aan populariteit te winnen. Bij de hogescholen UCLL en PXL is het aantal inschrijvingen voor lerarenopleidingen met een kwart gestegen in vergelijking met vorig jaar. “We zien ook 30 procent meer zij-instromers in de lerarenopleidingen”, klinkt het bij PXL.