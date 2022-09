Eerste schooldag bij ’t Goudhaantje: springkastelen palmen speelplaats in

Het schooljaar in Binderveld begon in een springkasteel — © LEN

Op 1 september was de speelplaats van ’t Goudhaantje in Binderveld een nog leukere plek om te spelen: de kleutertjes konden zich uitleven op twee springkastelen.

“Een stralende dag vandaag, ideaal voor de kinderen om buiten te spelen. Omdat 1 september toch een bijzondere dag is, hebben we speciaal voor de gelegenheid twee grote springkastelen geplaatst op onze speelplaats”, zegt directrice Brigitte Schepers. “Zo kunnen de kleuters zich meteen al uitleven hier op school. En bovendien is het een leuke afleiding die het afscheid van de mama’s en papa’s en mama’s wat makkelijker maakt.” len