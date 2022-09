LIVE VUELTA. Wie wint loodzware bergrit naar Sierra Nevada?

42 km

Erop en erover

Jay Vine (Alpecin - Deceuninck) gaat op en over Lawson Craddock (Team BikeExchange - Jayco) en pakt de volle buit op de Alto del Purche. Nu volgt een afdaling en dan volgen er 30 lastige kilometers. Krijgen we straks de ontknoping in deze Vuelta?