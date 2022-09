Hij was bijna zijn huis kwijt, uiteindelijk moest Eric 46.000 euro betalen om zijn woning te kunnen houden. Niet omdat hij iets had mispeuterd of schulden had gemaakt. Niet hij, maar wel zijn volwassen zoon. Het is bij weinig mensen bekend dat ze financieel nog kunnen opdraaien voor de zonden van hun kinderen. En daar willen Eric en zijn vrouw nu voor waarschuwen. En er is een manier om het te voorkomen.