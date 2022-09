LIVE VUELTA. Deelt Evenepoel weer tikje uit op de verraderlijke Sierra de la Pandera?

De 14e etappe van de Vuelta is 160 kilometer lang en brengt de renners van Montoro naar de Sierra de la Pandera. De eerste helft van deze etappe is relatief vlak, de tweede helft zit vol bergen met als toetje de slotklim op de Sierra de la Pandera als climax. Het is de zesde keer dat de Vuelta finisht op de top van de Sierra de la Pandera. Volg de rit hier live!