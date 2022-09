In ’t Nieverke trakteert Boekenfee de kleuters op letterkoekjes

De eerste schooldag is altijd spannend, maar nog meer bij ’t Nieverke. Vorig jaar zaten de kleutertjes een heel jaar lang in containerklassen omdat de kleutervleugel grondig werd gerenoveerd. Vandaag op de eerste schooldag mochten ze kennismaken met hun nagelnieuwe lokalen. Maar eerst werden ze opgewacht door een Boekenfee op de speelplaats. Die deelde volop letterkoekjes uit. “Een beetje symbolisch ook, want vandaag beginnen de kleuters hier bij ’t Nieverke te schrijven aan een nieuw verhaal” zo gaf juf Jolien tekst en uitleg. Ook de kleuters zelf hadden voor een verrassing gezorgd. Zo werd juf Anja al meteen letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet in het nieuwe lokaal van haar derde kleuterklas. len