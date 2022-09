Polen schat schade door Duitsers tijdens Tweede Wereldoorlog op 1,3 biljoen euro

Het rapport van de commissie, die in 2017 bijeen was geroepen, kan nu de basis vormen voor schadevergoedingsclaims. Dat zorgt mogelijk voor nieuwe spanningen in de relatie tussen de buurlanden.

De Duitse regering laat intussen weten dat verdere herstelbetalingen niet op tafel liggen. Voor hen was de kwestie afgehandeld met het zogenaamd Twee-plus-Vier-verdrag dat ze in 1990 sloten met Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de voormalige Sovjet-Unie en dat het pad effende voor de hereniging van Duitsland na de val van de Berlijnse Muur.