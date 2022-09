Richie Porte (37) zet na Ronde van Groot-Brittanië punt achter zijn carrière

Porte maakte in de winter al bekend aan zijn laatste profseizoen te zullen beginnen, maar het was nog niet bekend waar hij effectief een punt zou zetten achter zijn succesvolle carrière. De Australische klassementsrijder werd dit seizoen nog vierde in Tirreno-Adriatico. Zijn laatste race voor de Ronde van Groot-Brittannië was de Giro, waar hij in de negentiende rit moest opgeven.

Porte reed sinds 2021 terug bij INEOS Grenadiers. Hij was tussen 2012 en 2015 ook actief bij voorganger Sky. Verder reed hij voor Saxo Bank, BMC en Trek-Segafredo. Op zijn palmares staan eindzeges in Parijs-Nice (2013 en 2015), de Tour Down Under (2017 en 2020), de Ronde van Catalonië (2015), de Ronde van Romandië (2017), de Ronde van Zwitserland (2018) en het Critérium du Dauphiné (2020). In de Tour de France was zijn beste einduitslag een derde plaats, in 2020. Hij nam elf keer deel aan ‘La Grande Boucle”.