Aantal coronabesmettingen bijna op laagste punt van dit jaar

“Dit is goed nieuws”, zegt de professor. “Bij het begin van de zomervakantie circuleerde het coronavirus nog sterk in ons land. Nu is er veel minder circulatie.”

Het nieuwste rapport bespreekt de periode van 16 tot en met 29 augustus. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners tijdens de laatste twee weken, de incidentie genoemd, lag in de werkende bevolking op 202. Dat is een daling met 26 procent tegenover de incidentie in de vorige periode, van 2 tot en met 15 augustus, die toen 274 bedroeg.

Ook in de algemene bevolking is er een sterke daling merkbaar. Midden juli stond de incidentie binnen de algemene bevolking nog op net geen 700, de laatste twee weken is die gezakt tot 221. Daarmee is het verschil tussen de algemene en de werkende bevolking miniem, waar de incidentie in de werkende bevolking de hele zomer nog een stuk onder die bij de algemene bevolking lag.

De sectoren waar de hoogste incidenties opgetekend worden, zijn nog steeds de gezondheidszorg en de sociale sector. De reis- en transportsector doen het de laatste weken opvallend beter.