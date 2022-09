Ontbijt op de speelplaats bij de Wijzer in Wijer

Deze bijzondere start van het schooljaar lokte uiteraard veel volk naar de speelplaats. Er was zelfs ook wat werkvolk te bespeuren. “Pas in de zomervakantie kregen we te horen dat ons dossier is goedgekeurd om twee kleuterklassen te renoveren. Dat is goed nieuws, maar de werken helemaal rond krijgen tegen de eerste schooldag was een onmogelijke opgave. Gelukkig kunnen de kleuters terecht in het lokaal van de buitenschoolse opvang ’t Bieke en in onze grote zaal. Binnen enkele weken hopen we dan de gerenoveerde klassen in gebruik te nemen” zo zegt directrice Sonja Remels. len