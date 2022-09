Inspecteurs atoomenergieagentschap aangekomen in kerncentrale Zaporizja

De waarnemersmissie van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA is donderdagmiddag aangekomen in de kerncentrale van Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne. Dat zegt de Oekraïense nucleaire autoriteit Enerhoatom. Ook de Russische persagentschappen signaleren dat het team is aangekomen in de centrale.