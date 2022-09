Max Verstappen won afgelopen weekend de Grote Prijs van België. Komend weekend trekt het F1-circus naar Nederland. Vorig jaar liet hij er het talrijk opgekomen thuispubliek helemaal uit zijn dak gaan met een glansrijke zege. Krijgen we dit jaar gelijkaardige taferelen, of slaagt iemand anders erin om in het hol van de leeuw met de zege te gaan lopen? Volg het hier live!