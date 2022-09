Russische kinderen vanaf zes jaar krijgen nieuw vak: ‘Propaganda’

Toen Russische scholen donderdag de poort openden, konden leerlingen een nieuw vak zien prijken op hun lessenrooster: ‘Gesprekken over zaken van belang’, een geheimzinnige les waarvan kritische stemmen denken dat hij dient om propaganda rond te strooien over de Russische invasie van Oekraïne.

Russische activisten roepen ouders en leerkrachten op om de voorgeschreven ‘patriottische’ lessen in Russische scholen te boycotten. De vrees is dat leerlingen van nauwelijks zes jaar al te maken krijgen met indoctrinatie.

"Omdat ze bang zijn van hun bazen, liegen heel wat directeurs tegen de ouders, bijvoorbeeld dat de propagandaklassen verplicht zijn", zei de Russische Alliantie van Leraars, een kritische vereniging, afgelopen woensdag. "We herhalen het nogmaals: je bent niet verplicht om je kinderen die lessen te laten volgen."

Waarschijnlijk komt het hierop neer: hoe zullen de tienduizenden Russische leerkrachten die vanaf volgende week de patriottische lessen moeten geven, die opdracht interpreteren? In elk geval is het zonneklaar dat Rusland de inspanningen opdrijft om het onderwijs zodanig te kneden dat iedereen de oorlog in Oekraïne en het 22-jarige bewind van Vladimir Poetin maar zou slikken.

De cursus werd al aangekondigd in juni. Maar pas heel recent, na de publicatie van documenten over de methodiek, werd duidelijk dat van Russische leraars verwacht wordt dat ze de ‘waarden van de Russische samenleving’ uitdragen.

Een 100-jarige veteraan vertelt over hoe hij Rusland verdedigde tijdens WO II. — © Maxim Shemetov

‘Speciale militaire operatie’

Volgens de onafhankelijke Russische nieuwssite iStories gaat het daarbij onder meer over het inprenten van leerlingen van nauwelijks acht jaar dat je land liefhebben ook betekent dat je klaarstaat om het in moeilijke tijden "met de wapens te verdedigen".

Tegen hun tiende worden studenten ingewijd in Ruslands ‘speciale militaire operatie’, de term waarmee het Kremlin naar de oorlog in Oekraïne verwijst, en de relevantie van Oost-Oekraïners die ‘terugkeren naar Rusland’. In hogere klassen krijgen studenten ingepeperd dat patriottisme ook inhoudt dat je bereid bent om je aan te melden bij het leger en te vechten voor Rusland. Dat staat allemaal in de documenten.

Daarbij wordt natuurlijk met geen woord gerept over de oorlogsmisdaden waarvan Oekraïne de Russische troepen beschuldigt.

Als reactie dringen enkele onafhankelijke Russische mediakanalen er bij ouders op aan om leerkrachten uit te horen: waarover zullen ze het hebben in die lessen?

"Waarachtig patriottisme gedijt niet in een sfeer van haat, angst en dwang, dat weten we", schreef de Alliantie van Leraars. Ze stelt voor dat de lessen gebruikt worden om andere waarden te delen. "Patriottisme kun je alleen bijbrengen door het goede voorbeeld te geven: door aan liefdadigheid te doen, natuurbescherming, door je historische erfgoed te bewaren. Dat is een taak voor de ouders, en de school moet hen daarin bijstaan."