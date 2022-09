LIVE VUELTA. Ruime kopgroep met Carapaz en vier Belgen pakt flinke voorsprong op peloton

Remco Evenepoel staat vandaag voor een van het zestal resterende ‘werven’ in deze Ronde van Spanje. De opdracht van de nog altijd zeer autoritaire leider is simpel: in de eerste plaats Roglic en Mas volgen. Nog eens toeslaan hoeft niet zo meteen. Tenzij hij duidelijk voelt dat hij bergop beter is. Al is het wel een domper dat hij wereldkampioen Alaphilippe niet meer aan boord heeft. Volg de twaalfde rit hier live!