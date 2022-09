LIVE. KRC Genk of STVV? Wie kroont zich zaterdag tot ‘Ploeg van Limburg’

Derbytime in Limburg! Zaterdag (16uur) ontvangt KRC Genk de buren uit Sint-Truiden. Blauw-wit heeft zijn start niet gemist en pronkt met 15 op 18 op een tweede plek in de ranking. De Kanaries staan achtste met 9 punten en zijn met 6 op 6 bezig aan een knappe remonte. Zaterdagnamiddag telt er maar één ding: winnen in de derby én zich kronen tot ‘Ploeg van Limburg’. Bij ons zit u alvast op de eerste rij. Volg hier alles live!