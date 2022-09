De overwinstbelasting: een maatregel waar heel de regering het wél over eens is, maar is ze ook haalbaar?

Een overwinstbelasting die de woekerwinsten van de energiesector moet afromen. Alle partijen in de regering-De Croo zijn het erover eens dat die er moet komen. Met dat geld wil de regering dan het sociaal energietarief uitbreiden en bedrijven helpen die door de torenhoge energieprijzen in de problemen komen. Tegen eind deze maand moet er een concreet plan op tafel liggen. Maar of dat juridisch allemaal haalbaar is?