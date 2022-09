Bel20 zakt naar laagste peil in bijna twee jaar

De Brusselse beurs is donderdag gedaald naar het laagste peil sinds november 2020. Even na 12.50 uur staat een dagverlies van zowat 1,8 procent tot ongeveer 3.520 punten op het koersenbord. Beleggers zijn steeds meer ongerust over de conjunctuur.

Het is van de novembermaand in coronajaar 2020 geleden dat de Brusselse sterindex net boven en onder de kaap van 3.500 punten noteerde. De toenemende conjunctuurzorgen wegen op het beursentiment. Zo houden de markten rekening met een forser dan verwachte renteverhoging door de Europese Centrale Bank om de snel wassende inflatie in te dijken. Die is in augustus uitgekomen op 9,1 procent in de eurozone. Een hogere rente maakt geld lenen duurder en moet zo de vraag in de economie doen dalen, wat de inflatie doet zakken. De ECB-top blaast alvast volgende week donderdag verzamelen.

Producent van roestvrij staal Aperam leidt de verliesdans met zowat 6,3 procent verlies. Het bedrijf verbruikt veel stroom en zag zich daardoor reeds genoodzaakt om de productie terug te schroeven, bijvoorbeeld in Genk, omdat de energieprijzen momenteel torenhoog zijn.

Ook vastgoedbedrijven WDP en VGP verliezen veel terrein. WDP houdt het verlies nog onder de 4 procent, bij VGP is het verlies groter dan 5 procent. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in logistiek vastgoed.

Elders in Europa zijn de verliezen veelal iets beperkter. De beurzen van Parijs en Amsterdam verliezen ongeveer 1,5 procent. Frankfurt gaat bijna 1,4 procent lager en Londen zakt anderhalf procent.