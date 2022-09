Unesco: “Wereldwijd gaan 244 miljoen kinderen niet naar school”

Zowat 98 miljoen kinderen, ofwel 40 procent van alle kinderen die niet naar school gaan, wonen in Sub-Saharisch Afrika. In Nigeria gaat het om 20,2 miljoen kinderen en in Ethiopië om 10,5 miljoen kinderen. Ook 5,9 miljoen Congolese kinderen gaan niet naar school, net als 1,8 miljoen Keniaanse kinderen, aldus Unesco.

Anno 2000 gingen nog meer dan 400 miljoen kinderen niet naar school. Toen genoten ook minder meisjes onderwijs dan jongens. Concreet ging het om 2,5 procent meer meisjes die niet naar de lagere school gingen en 3,9 procent meer meisjes die niet ingeschreven waren op een middelbare school. Hoewel die genderkloof nu “weggewerkt” is, bestaan er nog steeds “regionale verschillen”, klinkt het.

Unesco verwelkomt de vooruitgang die de afgelopen twee decennia is geboekt, hoewel die de afgelopen jaren heel traag verliep. “Niemand kan deze situatie accepteren. Onderwijs is een recht en we moeten er alles aan doen om te zorgen dat dat recht voor elk kind gegarandeerd wordt”, zegt Audrez Aoulay, directeur-generaal van Unesco.