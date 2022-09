Waarom niet elke diepvriespizza rommel is: “Soms zijn ze zelfs gezonder dan een zelfgemaakte”

Bestaat er zoiets als ‘gezonde’ pizza? Of zijn zelfs de groentebodems uit bieten, broccoli of bloemkool een no go? Diëtist Michaël Sels van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen maakt ons wegwijs in de supermarkt én deelt zijn favoriete pizzarecept. “Een diepvriespizza is niet per se ongezonder dan een zelfgemaakte.”

1. Is een diepvriespizza ongezonder dan een zelfgemaakte pizza?

“Nee, een pizza uit het vriesvak is niet per se ongezonder dan een zelfgemaakte. Er bestaat een groot gamma aan diepvriespizza’s, daarom moet je ook altijd het etiket met de voedingswaarden checken. Sommige stuks hebben maar 500 kcal, terwijl andere kazige pizza’s met salami méér dan 1000 kcal bevatten. Een tip: let op de toppings. Als je de pizza in je eigen keuken maakt, kan je hem zo pimpen dat hij wél gezond is. Kies bijvoorbeeld eens voor geroosterde aubergine of gegrilde paprika als beleg.”

2. Is kant-en-klaar deeg uit de supermarkt even (on)gezond als zelfgemaakt deeg?

“Als je het deeg zelf maakt, kan je kiezen voor een gezondere variant. Het pizzadeeg van diepvriespizza’s is vaak gemaakt van wit geraffineerd meel. Daarin zitten veel minder vezels en je voelt je ook minder verzadigd na het eten van zo’n pizza. Volkoren meel is daarentegen veel gezonder. Het is ook goed voor de bacteriën in de darmen en je cholesterol. Als je zelf pizzadeeg maakt, kies je dus best voor volkoren meel.”

3. Is een groentebodem gezonder dan een gewone kant-en-klare bodem uit de supermarkt? En wat als je ‘m zelf maakt, is dat beter dan zelfgemaakt gewoon deeg?

“Een (zelfgemaakte) groentebodem is zeker gezonder dan een gewone (zelfgemaakte) pizzabodem. Niet alleen omdat er heel veel goede voedingsstoffen in de groenten zitten, maar ook omdat je dan minder wit geraffineerd meel gaat consumeren. Je kan zelf bijvoorbeeld een bloemkoolbodem maken (het receptje van Michaël lees je helemaal onderaan, nvdr.), maar je kan ook pompoenpuree of tomatenconcentraat bij volkorenmeel doen. Dat gaat altijd gezonder zijn dan wit geraffineerd meel.”

4. Andere tips om een pizza gezonder te maken?

“Gebruik ricottakaas in plaats van de traditionele mozarella, daar zit veel minder vet in. Wees ook creatief met beleg en kruiden. Kies eens voor een crunchy topping van geroosterde paprika’s of gegrilde aubergines in plaats van voor salami. Vergeet ook je kruidenkast niet, veel mensen weten niet welke interessante kruiden ze allemaal in huis hebben. Strooi bijvoorbeeld eens komijnzaadjes over je pizza, dat is echt een meerwaarde.”

Zo maak je bloemkoolpizza zoals Michaël Sels

“Pizza hoort toch op het lijstje van puur comfortfood. In dit recept is hij klassiek belegd, maar een pizza leent zich ook makkelijk voor het opmaken van restjes uit de koelkast. Een overschotje kaas, groenten, kip... Je kan het er allemaal in verwerken. Behalve dat stukje ananas, want daarmee krijg je boze blikken van elke Italiaan”, knipoogt diëtist Michaël Sels.

Bloemkoolpizza margherita voor 4 personen

45 minuten bereidingstijd en 10 minuten baktijd

Ingrediënten

• 1 kleine bloemkool

• 200 g volkorenmeel

• 2 eieren

• 1 kl tijm

• 50 g gemalen kaas

• 1 bol mozzarella

• 5 el tomatensaus

• 1 handje rucola

• peper en zout

• olijfolie

Zo ga je aan de slag

• Verwarm de oven voor op 240 °C.

• Rasp de bloemkool tot fijne korrels, tot ongeveer de grootte van couscous. Verwarm olie in een wokpan en roerbak de bloemkool op een hoog vuur voor ongeveer 4 minuten.

• Maak in een grote kom een deegje van volkorenmeel, 2 el olijfolie, de eieren en de gemalen kaas. Voeg de bloemkool toe, kruid met peper en zout en meng tot een stevig deeg.

• Uit dit deeg kan je 2 pizza’s maken. Doe de helft van het deeg op een bakvel en smeer uit in een cirkel. Bak 15 minuten in de oven.

• Haal de pizzabodem uit de oven, beleg met de tomatensaus en de mozzarella en bak nog 10 minuten verder.

• Serveer de pizza met een handjevol rucola erbovenop.