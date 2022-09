BV’s delen foto’s van hun kinderen op de eerste schooldag. Van een krop in de keel tot opluchting: “Ik ben vrij!”

Na twee maanden ravotten, kampjes volgen en lang uitslapen, is de zomervakantie weer voorbij. Enter:het nieuwe schooljaar. Ook voor kinderen van Bekende Vlamingen waaide de schoolpoort weer open. De mama’s en papa’s delen mooie foto’s van het bijzondere moment op Instagram. Hier en daar is er opluchting. Want de start van een nieuw schooljaar, dat betekent ook weer iets meer rust voor de ouders.

Stress? Geen sprake van ten huize Evi Hanssen. De dag begon met een rustig ontbijt met zonen Scout en Mac, gevolgd door een feestje in de auto onderweg naar school. Eindbestemming: de schoolpoort. Naar het eerste middelbaar voor Mac, het tweede jaar voor Scout. En erna trakteerde de presentatrice zich op een lunch.

LEES OOK:

“Zwangere bakfietsmama” Astrid Coppens is even blij als dochtertje Billie-Ray dat het nieuwe schooljaar is aangebroken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Lisa-Marie, het dochtertje van zangeres Lindsay De Bolle, is nog een jaar een klein kleutertje. Volgend jaar mag ze namelijk naar het eerste leerjaar. Dat ze met zin naar school gaat, geeft haar mama mee aan haar volgers. “Op naar het derde kleuterklasje, trots op mijn “grote” kleine meid … met veel zin is ze weg.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op de eerste schooldag houdt Tom De Cock tradities in ere. “Op 1 september wandelen we haar altijd samen naar school. Telkens een ochtend waarop ik diep dankbaar ben. Ik heb een onwaarschijnlijk, bijzonder en tegelijk zo doorsnee gezin. Een uniek loterijlotje van een dochter, een perfecte man, een wolk van een pleegzoon, en een warm netwerk van vrienden en familie die zorgen dat er geen minuut eenzaam, saai of ongemakkelijk is. Zestienjarige Tom zou even trots als stomverbaasd zijn. Ik kijk oprecht uit naar alweer een jaar van dagelijkse sleur, boterhammen maken, gymkleren wassen. Want elke dag is een voorrecht.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Beelden zeggen meer dan woorden: Lady Linn toont hoe haar zoontjes als grote en kleine broer, hand in hand een nieuw schooljaar tegemoet gaan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Of het echt met volle goesting is? Het gebogen hoofd van Annelien Coorevits haar jongste doet iets anders vermoeden.

“Aaaaaaaah rust”, schrijft Kim Van Oncen bij een foto met haar kinderen, gepakt en gezakt voor hun terugkeer naar school.

© Instagram

De tweeling van Hilde De Baerdemaeker zijn helemaal fris aan de eerste schooldag in het eerste middelbaar begonnen. Gezinshond Boris was vanochtend iets minder fris, zo blijkt uit zijn grote geeuw op de foto.

© Instagram

Nora en Beau, de kinderen van Staf Coppens, wonen intussen een tijdje in Zweden. Zij beten eind augustus de spits al af. “Zo trots op deze twee kanjers, fier op hoe ze in het leven staan en hoe snel ze die taal hier onder de knie kregen”, aldus Coppens.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Of dochter Ava een traantje liet voor ze naar school moest is niet duidelijk, papa Joren Seldeslachts had er alvast wel in zijn ogen. Zo blijkt uit de emoticon bij de foto van mama en kleuter op wandel naar de klas.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dina Tersago is fan van een nieuw schooljaar, zo liet ze weten op de laatste dag van de vakantie. “Dan terug wat regelmaat. Zal ook geen kwaad kunnen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Presentatrice Cynthia Reekmans deelt een ludieke foto waarin ze haar kinderen uitzwaait, met een fles champagne achter haar rug.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook Siska Schoeters is blij dat het 1 september is. “I’m free”, zegt ze door de geest van Disney-film Aladdin te citeren. Ze denkt er ook aan om lang in bed te blijven en een fles champagne te ontkurken. En de mama heeft nog een tip voor volgende jaren: “Doe de laatste dag van de vakantie iets leuks samen. Dat vertellen de kindjes zeker in de kring. En dan vergeten ze dat hun moeder heel de zomer heeft gewerkt. En die leerkrachten denken “Nou nou, wat een leuke mama die ze zelfs op de laatste dag nog niet kotsbeu is.”

© Instagram