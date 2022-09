In de tweede voorronde van de Beker van België komen dit weekend zes Limburgse ploegen in actie. Hasselt (vs. Lint), Lanaken (vs. Nijlen) en Genk A (vs. Marke-Webis) bij de mannen, Alken (vs. Geel), Wellen (vs. Hemiksem-Schelle) en Tongeren (vs. Noorderkempen) bij de dames.