Concurrentie voor Davy Roef: AA Gent strikt Paul Nardi als nieuwe doelman

AA Gent heeft met Paul Nardi een nieuwe doelman vastgelegd. De 28-jarige Nardi komt over van de Franse eersteklasser FC Lorient en ondertekende in de Ghelamco Arena een contract voor twee seizoenen.

De Fransman is een oude bekende voor de Belgische voetballiefhebber. Tussen januari 2017 en juni 2019 stond hij twee jaar onder contract bij Cercle Brugge. De Vereniging huurde hem destijds van Monaco. Nardi hielp Cercle onder meer aan de promotie naar 1A en maakte ook daar indruk tussen de palen. In Gent moet hij de concurrentiestrijd aangaan met Davy Roef.

“We zijn heel blij om Paul Nardi erbij te hebben”, zei Samuel Cardenas, de Gentse hoofdscout, in een reactie op de clubwebsite. “Paul is een behendige keeper met veel ervaring, die hij onder meer opdeed in onze eigen competitie. Omdat het een lang seizoen wordt met veel matchen was het duidelijk dat we nog een extra doelman nodig hadden. Onze keepers moeten elkaar constant scherp houden om zo het maximale uit zichzelf te halen. Met Paul hebben we een goeie oplossing gevonden. Hij staat te popelen om zijn kwaliteiten te bewijzen en te presteren bij AA Gent.”