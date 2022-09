Russische president Poetin gaat niet naar begrafenis van Michail Gorbatsjov

De Russische president Vladimir Poetin zal zaterdag niet aanwezig zijn op de begrafenis van de laatste Sovjetleider, Michail Gorbatsjov, die op 91-jarige leeftijd is overleden. Dat zegt de woordvoerder van het Kremlin.

“We weten dat de voornaamste ceremonie op 3 september is, net als de begrafenis, maar de tijdsbesteding van de president laat hem niet toe daar te zijn”, aldus Dmitri Peskov. Hij benadrukte dat de president naar het ziekenhuis was gegaan waar Gorbatsjov is gestorven, om er bloemen bij zijn kist neer te leggen.