Remco Evenepoel voor belangrijke Vuelta-etappe met steile slotklim: “De vermoeidheid begint te komen”

LIVE. Volg de twaalfde etappe in de Vuelta hier!

“Wij hopen op de ontsnapping”, aldus Evenepoel aan de start in Salobreña. “Van mij mogen ze voorblijven, dat zou het meest gunstige scenario zijn vandaag. Maar daarachter zal er ook sowieso weer gekoerst worden.”

De aanloop is vrij vlak, maar op het einde van de etappe wacht de steile slotklim naar de Peñas Blanca. Een pittige klim, te vergelijken met de aankomsten van afgelopen weekend. “Het is een vrij makkelijke rit in aanloop naar die slotklim, we proberen om zo weinig mogelijk energie te verspillen onderweg. En dan twintig kilometer focus.”

Had Evenepoel liever al wat klimmetjes onderweg gehad? “170 kilometer tot aan de klim is toch wel lang genoeg om op te warmen, dat gaat toch een goeie vier uren zijn tot we daar zijn. We zien wel, het is voor iedereen hetzelfde. Gisteren was een trage, maar toch wat een nerveuze rit en de dag ervoor was er de tijdrit. Het is ook al dag twaalf, de vermoeidheid begint er in te komen. We zien wel, laat ons hopen dat de beste mannen gewoon naar de finish gaan.”

Over Alaphilippe

Met wereldkampioen Julian Alaphilippe - die moest opgeven na een zware valpartij woensdag - is Evenepoel wel weer een mannetje kwijt. “Ik heb hem gisteren nog gezien en heb met hem gesproken”, aldus Evenepoel. “Het is niet leuk voor hem, zeker omdat we de rode leiderstrui in de ploeg hebben. Maar we moeten de bladzijde omdraaien en blijven vechten voor de eindzege.”