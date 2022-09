Leerkrachten in Kozen voelen zich geluksvogels

Ook in basisschool Het Kozijntje is het nieuwe schooljaar gestart. De leerkrachten verwelkomden de kinderen als geluksvogels.

“We zijn gelukkig dart we opnieuw kunnen starten”, zo vertelt directrice Ine Boonen rechts op de foto. “En dat kan je ook duidelijk zien op deze eerste schooldag. Ons jaarthema luidt ‘Hier ben je een geluksvogel’. In een geluksboom hebben we alle namen van de kinderen gehangen. En de juffen dragen allemaal een lint met daarop ‘geluksvogel’ en ook hun naam. Ons thema sluit aan bij het boek ‘Geluk’ Leo Bormans. Iedere maand kiezen we een thema, altijd geïnspireerd door een nieuwe geluksvogel”, zo besluit de directrice. Ook de ouders mochten van geluk spreken op de eerste schooldag. Ze waren welkom op de speelplaats, waar de ouderraad zowel hen als hun kinderen trakteerde op een ontbijt. len