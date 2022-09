Winkelketen Makro Cash & Carry Belgium vraagt bescherming tegen schuldeisers

De raad van bestuur van Makro Cash & Carry Belgium wil met de stap de levensvatbare economische activiteiten van het bedrijf vrijwaren, zo meldt het bedrijf in een mededeling.

Makro Cash & Carry Belgium telt zeventien winkels: elf winkels van horecagroothandel Metro en zes vestigingen van supermarktketen Makro. In Limburg is er een vestiging van Metro op de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt. Er werken in totaal zowat 2.000 mensen. Het bedrijf, dat al jaren met moeilijkheden kampt, werd in juni nog overgenomen door investeerder Bronze Properties.