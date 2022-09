Kritische topman van Russische olieproducent Lukoil overleden “na val uit raam van ziekenhuis”

Ravil Maganov, de topman van de Russische olieproducent Lukoil, is donderdag overleden. Volgens het bedrijf stierf de man na een ernstige ziekte, maar volgens enkele Russische media en het nieuwsagentschap Reuters overleed de 67-jarige man – die zich in het verleden kritisch uitliet over de Russische invasie van Oekraïne – na een val uit het raam van een ziekenhuis in Moskou.

Maganov was voorzitter van de raad van bestuur van Lukoil, de grootste Russische olieproducent in private handen. Hij was om onbekende redenen opgenomen in het Centrale Klinische Hospitaal, een ziekenhuis in hartje Moskou dat erom bekendstaat Russische topfiguren te behandelen. Hij viel donderdagochtend in onduidelijke omstandigheden uit een raam op de zesde verdieping, en overleed aan zijn verwondingen.

Maganov is al de tweede topman van Lukoil die de afgelopen maanden in mysterieuze omstandigheden om het leven kwam. Het bedrijf schaarde zich als één van de weinige grote Russische bedrijven achter een oproep om de Russische invasie van Oekraïne te beëindigen.

De Russische politie heeft een onderzoek naar het overlijden van Maganov geopend.