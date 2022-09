De politie zet een deel van de Geleense binnenstad af na de derde schietpartij in enkele dagen tijd in de Westelijke Mijnstreek. — — © © Track ‘88

Sittard-Geleen/Stein

Drie schietpartijen op rij in de Westelijke Mijnstreek in Nederland. Dinsdagavond was het prijs in de binnenstad van Geleen, waar volgens buurtbewoners minstens vijf schoten zijn gelost. Ontpopt de regio zich stilaan als het Wilde Westen van Limburg? Ook burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen maakt zich zorgen.